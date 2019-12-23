شكرا لقرائتكم "قرار عاطفى" تفجر الخلاف بين كرم جابر واللجنة الأولمبية قبل طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب المؤتمر الصحفى، الذى عقدته وزارة الشباب والرياضة أمس، للإعلان عن رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى، فى حدوث أزمة بين اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، وكرم جابر البطل الأولمبى، والحاصل على ميداليتين أولمبيتين فى لعبة المصارعة.

بدأت الأزمة بتصريح لهشام حطب رئيس الأولمبية، أن قرار عودة كرم جابر للعبة المصارعة قرار عاطفى أكثر منه فنى، فى ظل سن اللاعب والذى يبلغ 40 عاما فى الوقت الحالى، وكذلك تغيبه عن البطولات والتأهيل منذ سنوات قائلا: "فين كرم من السن والتأهيل والبطولات، فمن الصعب عودته لكننا ندرس كل شىء ولو أقنعنا فلا يوجد مشكلة".

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تواصل "الخليج 365" مع البطل الأولمبى لمعرفة رأيه فى تصريحات رئيس الأولمبية، حيث أكد أننا دائما نحقق الميداليات غير المتوقعة، ولا يوجد بطولة أولمبية شاركنا بها، وكانت الميداليات معروفة قبلها، أو محدد اللعبات التى ستحقق ميداليات، ففى أولمبياد لندن 2012، لم يكن فى الحسبان أن يحقق كرم جابر الفضية.

وأَضاف كرم حابر أن التصريح غير سليم من رئيس الأولمبية قائلا: "مع احترامى لهشام حطب فهو لا يرى الرياضة بصورة صحيحة".

واختتم جابر حديثه أن رئيس اللجنة الأولمبية لم يتم التواصل معه، فعرف خبر التفكير فى العودة من وسائل الإعلام، بل أن التواصل يتم عن طريق الاتحاد ووزارة الرياضة مباشرة، وبعد اتخاذ قرار بالعودة من عدمه، سيتم إبلاغ وزير الرياضة والذى بدوره سيتواصل مع الأولمبية، للبدء فى الإجراءات والخطوات، ومن المفترض أن يقوم مسئولو الرياضة على تشجيعى فى الوقت الحالى، وليس إطلاق تصريحات بهذا الشكل.