شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد الزمالك .. كارتيرون يقود تدريبات بدينة شاقة للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإنتاج الحربي ضد الزمالك أصر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على عمل تقسيمة فنية قوية للاعبين خلال تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، على ستاد السلام، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقسم المدير الفنى للزمالك اللاعبين لثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات الفنية والجمل الخططية الخاصة تحت إشرافه لينهى الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج، ووجه الفرنسي باتريس كارتيرون تعليمات هامة للاعبيه بضرورة تنفيذ المطلوب من كل لاعب وتنفيذ دوره في الملعب على أكمل وجه الفترة القادمة وشدد كارتيرون أنه لن يقبل بأي تقصير داخل الملعب وعلى الجميع الاستعداد لمباراة الإنتاج وتعويض النقاط التي فقدها الفريق مؤخرا.

وسيعلن كارتيرون عن قائمة الزمالك التى ستدخل معسكرا مغلقا خلال الساعات الجارية استعدادا لمواجهة الغد مع الإنتاج التى يسعى فيها الفريق الأبيض إلى استعادة الانتصارات بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى آخر جولتين للفريق من منافسات بطولة الدورى.