شكرا لقرائتكم عبدالله جمعة يخرج من حسابات كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وواصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم وخاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وبذلك لن يتمكن عبد الله جمعة من اللحاق بمواجهة الغد.

ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة نظيره الإنتاج الحربى، التى ستقام بينهما على ستاد السلام، والتى يسعى فيها الأبيض إلى استعادة الانتصارات بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى آخر جولتين للفريق من منافسات بطولة الدورى.