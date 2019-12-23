شكرا لقرائتكم أرقام طلعت يوسف أمام الأهلى قبل مواجهة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، مواجهة قوية عندما يلتقي بالنادي الأهلي تحت قيادة رينية فايلر مدرب القلعة الحمراء، في ثمة الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية، بين المارد الأحمر المتصدر برصيد 21 نقطة، والاتحاد السكندري صاحب الـ 20 نقطة ووصيف المسابقة.

واجه الأهلي طلعت يوسف الاهلى في 23 مناسبة خلال تواجده على رأس الإدارة الفنية لـ 8 أندية، هي بلدية المحلة وطلائع الجيش واتحاد الشرطة وتليفونات بني سويف وبتروجت وسموحة ومصر المقاصة والاتحاد السكندري.

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لم يتذوق طلعت يوسف طعم الفوز سوى في لقاء واحد، كان بين اتحاد الشرطة والأهلي وفاز فريق طلعت يوسف على المارد الأحمر بهدف نظيف في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2008-2009، ما حقق مدرب الاتحاد 4 تعادلات أمام القلعة الحمراء.

وكانت الهزيمة صاحبة التاريخ الأكبر في سجل المواجهات بين طلعت يوسف والأهلي، حيث خسر مدرب الاتحاد وخسر أمام المارد الأحمر في 18 مباراة، وكانت أكبر خسارة تلقاها طلعت يوسف من الأهلي، بسداسية نظيفىة عندما كان مدربا للاتحاد السكندري في الجولة الثامنة من بطولة الدوري موسم 2005-2006