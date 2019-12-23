شكرا لقرائتكم 21 لاعبا فى قائمة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك 21 لاعبا، للانضمام لقائمة مباراة الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها مساء غد الثلاثاء. قائمة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمت قائمة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، 21 لاعبا هم:- Advertisements محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم

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