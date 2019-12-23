شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يقترب من المشاركة أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب قد ضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الدراويش بعد غياب استمر لـ 79 يوماً منذ خروجه مصاباً بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة المقاولون مع الانتاج الحربي التي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف.
ويستضيف استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، مباراة المقاولون العرب أصحاب الأرض، مع النادي الاسماعيلي في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تنطلق في تمام الخامسة مساءً.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .
كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد طاهر يقترب من المشاركة أمام الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.