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طاهر محمد طاهر يقترب من المشاركة أمام الإسماعيلى

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جدة - عمرو شويل يفكر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الدفع بطاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، مع انطلاق مباراة ذئاب الجبل أمام الاسماعيلي في الجولة العاشرة بالدوري، بشكل أساسي، فيما يرى رأي آخر تأجيل الدفع باللاعب والاحتفاظ به على دكة البدلاء كورقة رابحة، والدفع به وفقاً لظروف اللقاء، حيث يرفض المحاس المجازفة اللاعب من البداية.

 

وكان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب قد ضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الدراويش بعد غياب استمر لـ 79 يوماً منذ خروجه مصاباً بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة المقاولون مع الانتاج الحربي التي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف.

 

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ويستضيف استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، مباراة المقاولون العرب أصحاب الأرض، مع النادي الاسماعيلي في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تنطلق في تمام الخامسة مساءً.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .

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