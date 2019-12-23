شكرا لقرائتكم زيزو يطيح بالمغربى أوناجم من تشكيل الزمالك أمام الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الفريق الأبيض فى مواجهة الإنتاج إلى استعادة الانتصارات بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة بالخسارة من طلائع الجيش فى الدورى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل بدون أهداف مع سموحة فى الجولة الأخيرة من نفس البطولة.
يذكر أن كارتيرون كان ينوى الدفع بـ "زيزو" في لقاء سموحة الأخير بالدورى الذى انتهى بالتعادل السلبى فى الجولة التاسعة من منافسات البطولة ولكن بعدما خضع اللاعب لاختبار طبى تأكد عدم جاهزيته لخوض اللقاء كاملا.
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