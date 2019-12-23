شكرا لقرائتكم الونش يعود لتدريبات الزمالك الجماعية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، تدريبات اليوم الجماعية للفريق بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية وشارك الونش في تدريبات الكرة مع الفريق اليوم بشكل طبيعي خلال المران لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكان الونش قد غادر مباراة الزمالك ومازيمبى التى أقيمت فى نهاية الشهر الماضى مصابا فى الخلفية وشارك بدلا منه محمد عبد الغنى فى اللقاء الذى تعرض فيه الفريق الأبيض للخسارة بثلاثية نظيفة.

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وتأتى مشاركة الونش فى تدريبات الزمالك الجماعية عقب 23 يوم من الغياب عن المران الأبيض عقب الإصابة التى تعرض لها أمام مازيمبى الكونغولى، فى مستهل دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.