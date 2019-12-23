مباراة "تنس طاولة" بين وزير التعليم العالي وعضو مجلس إدارة الاهلي .."مين يكسب"

أحمد أبوعقيل

نشر رجل الأعمال المصري محمد الجارحي وعضو مجلس إدارة النادي الاهلي فيديو لمباراة "تنس الطاولة" تجمعه بالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وكتب الجارحي عبر موقع تبادل الصور انستجرام :"مباراة قصيرة في تنس الطاولة مع معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على هامش إفتتاح فرع جامعة هيرتفورد شاير الإنجليزية".

فتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، فرع جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشار إلى أن مؤسسة جلوبال للتعليم ومقرها العاصمة الإدارية، أعلنت في وقت سابق، تعيين رئيس جامعة الزقازيق السابق، الدكتور خالد عبدالباري، رئيسا أكاديميا لفرع جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية التي تستضيفها جلوبال داخل العاصمة.

وقال عبدالباري، إن فرع جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية، بالعاصمة الإدارية يمنح الدرجات العلمية في بكالوريوس العلوم الصيدلية، وبكالوريوس الصيدلة «m pharm»، وبكالوريوس المحاسبة والتمويل، وبكالوريوس إدارة تكنولوجيا المعلومات للأعمال، وبكالوريوس إدارة الأعمال، وبكالوريوس التسويق باستخدام التواصل الرقمي.

وأوضح عبدالباري، أن الجامعة تمنح أيضا بكالوريوس في علوم الحاسب (ذكاء اصطناعي)، وبكالوريوس الهندسة في الهندسة المدنية، وبكالوريوس الهندسة في الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس، وبكالوريوس الإعلام، وبكالوريوس في علوم العلاج الطبيعي، وبكالوريوس التصميم الرقمى للإعلام، وبكالوريوس العمارة الداخلية والتصميم.

وكشف عن تطبيق لقواعد القبول التي تطبقها الجامعة الإنجليزية الأم، كما أن الجامعة متاح بها أماكن خالية في كليات الصيدلة وإدارة الأعمال والإعلام، بداية من الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن الجامعة سينضم إليها العام الدراسي المقبل كليات: «الهندسة والعمارة والحسبات والمعلومات».

بينما تعد جلوبال للتعليم، مؤسسة جامعية، مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتمتلك رؤية تتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم والبحث العلمي، من خلال استضافة فروع لجامعات أجنبية ذات قيمة علمية عالمية.