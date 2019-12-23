شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "قرار عاطفى" تفجر الخلاف بين كرم جابر واللجنة الأولمبية قبل طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الشباب والرياضة أمس لإعلان رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى فى حدوث أزمة بين اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، وكرم جابر البطل الأولمبى، والحاصل على ميداليتين أولمبيتين فى المصارعة.

بدأت الأزمة بتصريح لهشام حطب رئيس الأولمبية بأن عودة كرم جابر للعبة المصارعة "قرار عاطفى" أكثر منه فنى، فى ظل سن اللاعب الذى يبلغ 40 عاما فى الوقت الحالى، وكذلك تغيبه عن البطولات والتأهيل منذ سنوات قائلا، "فين كرم من السن والتأهيل والبطولات، فمن الصعب عودته لكننا ندرس كل شىء ولو أقنعنا فلا يوجد مشكلة".

"سوبر كورة" تواصل مع البطل الأولمبى للرد على تصريحات رئيس الأولمبية..

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