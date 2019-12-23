شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يقرر صرف مبلغ مالى لأسرة الراحل مدحت عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الترسانة، برئاسة طارق سعيد، صرف مبلغ مالى لدعم أسرة الراحل مدحت عبد العزيز نجم الشواكيش والحكم الدولى السابق، والذى توفى صباح أمس الأحد بعد صراع مع المرض اللعين.

وأكد محمد سالم، عضو مجلس إدارة الترسانة، أن هناك حالة من الحزن على رحيل مدحت عبد العزيز بن قلعة الشواكيش والذى خدم النادى لاعبا وإداريا لسنوات طويلة، موضحا أن الترسانة كان دائما يسانده ويدعمه حتى اللحظات الأخيرة فى حياته.

وأضاف سالم أن مجلس إدارة نادى الترسانة قرر التكفل بكافة مصاريف العزاء الذى سيقام فى الحامدية الشاذلية مساء الأربعاء المقبل.