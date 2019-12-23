شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. التاريخ ينحاز للأهلى فى مواجهة زعيم الثغر قبل قمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، فى إطار الجولة العاشرة بالدورى الممتاز على إستاد القاهرة الدولى .

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته وهيمنته على القمة التى يتصدرها برصيد 21 نقطة من 7 مباريات وله مباراتين مؤجلتين أمام الزمالك والمصرى، بينما يسعى زعيم الثغر لعرقلة الأحمر والقفز على القمة منفردا خاصة أنه يحتل المركز الثانى برصيد 20 نقطة .

تاريخ مواجهات الفريقين ينحاز لمصلحة الأحمر، حيث خاض الفريقان 116 لقاء، حقق الأهلى الفوز فى 76 مباراة، بينما فاز أبناء الإسكندرية فى 16 مباراة .

يرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات الفريقين فى الفيديو جراف التالى :

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• التقى الأهلى والاتحاد فى 116 مباراة

• نجح الأهلى فى الفوز بـ 76 لقاء

• فاز الاتحاد فى 16 لقاء

• التعادل يحسم 24 مواجهة

• الأحمر فاز فى آخر مواجهة 2 / 0 على ملعب إستاد برج العرب

• سجل لاعبو الأهلى 195 هدفًا

• سجل لاعبو الاتحاد السكندرى 73 هدفًا

• حسام حسن هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفًا

• حقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخه على حساب الاتحاد بموسم 2005-2006 بستة أهداف دون رد