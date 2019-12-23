شاهد فى دقيقة.. التاريخ ينحاز للأهلى فى مواجهة زعيم الثغر قبل قمة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، فى إطار الجولة العاشرة بالدورى الممتاز على إستاد القاهرة الدولى .
ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته وهيمنته على القمة التى يتصدرها برصيد 21 نقطة من 7 مباريات وله مباراتين مؤجلتين أمام الزمالك والمصرى، بينما يسعى زعيم الثغر لعرقلة الأحمر والقفز على القمة منفردا خاصة أنه يحتل المركز الثانى برصيد 20 نقطة .
تاريخ مواجهات الفريقين ينحاز لمصلحة الأحمر، حيث خاض الفريقان 116 لقاء، حقق الأهلى الفوز فى 76 مباراة، بينما فاز أبناء الإسكندرية فى 16 مباراة .
يرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات الفريقين فى الفيديو جراف التالى :
• التقى الأهلى والاتحاد فى 116 مباراة
• نجح الأهلى فى الفوز بـ 76 لقاء
• فاز الاتحاد فى 16 لقاء
• التعادل يحسم 24 مواجهة
• الأحمر فاز فى آخر مواجهة 2 / 0 على ملعب إستاد برج العرب
• سجل لاعبو الأهلى 195 هدفًا
• سجل لاعبو الاتحاد السكندرى 73 هدفًا
• حسام حسن هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفًا
• حقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخه على حساب الاتحاد بموسم 2005-2006 بستة أهداف دون رد
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