شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاولة" يحسم مصير العمومية فى جلسة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور اجتماعاً لمجلس الإدارة السبت المقبل، بدلا من الجلسة التى كان مقررا عقدها السبت الماضى، بعد اعتذار أكثر من عضو.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة مصير الجمعية العمومية التى تم إلغاؤها من جانب اللجنة الأولمبية، بعد لجوء بعض أعضاء مجلس الإدارة لمركز التحكيم والتسوية لإيقاف انعقاد الجمعية العمومية من أجل تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى على رأسها محاولة إلغاء بند تطبيق الثمانى سنوات .

ولم يعقد اتحاد الطاولة اجتماع لمجلس الإدارة منذ أكتوبر الماضى، وتحدد السبت الماضى موعدا لجلسة تجمع الاعضاء، إلا أن معتز عاشور اعتذر عن عدم الحضور، وكذلك خالد الصالحى وخالد الحفنى ومحمد نور، وبالتالى تم تأجيل الجلسة إلى السبت المقبل.