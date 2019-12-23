شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبى الزمالك: التقصير مرفوض.. وعليكم تعويض النقاط المفقودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك تقسيمة فنية قوية للاعبين خلال تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء باستاد السلام، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى للزمالك على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات الفنية والجمل الخططية الخاصة تحت إشرافه، لينهى الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج.

ووجه كارتيرون تعليمات مهمة للاعبيه بضرورة تنفيذ المطلوب من كل لاعب وتنفيذ دوره فى الملعب على أكمل وجه الفترة المقبلة، مشدداً على أنه لن يقبل أى تقصير داخل الملعب، وعلى الجميع الاستعداد لمباراة الإنتاج وتعويض النقاط التى فقدها الفريق مؤخرا.

ومن المقرر أن يعلن كارتيرون عن قائمة الزمالك التى ستدخل معسكرا مغلقا خلال الساعات المقبلة استعدادا لمواجهة الغد مع الإنتاج التى يسعى فيها الفريق الأبيض لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى آخر جولتين للفريق من منافسات بطولة الدورى.