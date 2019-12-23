شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبى الزمالك: التقصير مرفوض.. وعليكم تعويض النقاط المفقودة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك تقسيمة فنية قوية للاعبين خلال تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء باستاد السلام، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وحرص المدير الفنى للزمالك على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات الفنية والجمل الخططية الخاصة تحت إشرافه، لينهى الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج.
ووجه كارتيرون تعليمات مهمة للاعبيه بضرورة تنفيذ المطلوب من كل لاعب وتنفيذ دوره فى الملعب على أكمل وجه الفترة المقبلة، مشدداً على أنه لن يقبل أى تقصير داخل الملعب، وعلى الجميع الاستعداد لمباراة الإنتاج وتعويض النقاط التى فقدها الفريق مؤخرا.
ومن المقرر أن يعلن كارتيرون عن قائمة الزمالك التى ستدخل معسكرا مغلقا خلال الساعات المقبلة استعدادا لمواجهة الغد مع الإنتاج التى يسعى فيها الفريق الأبيض لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى آخر جولتين للفريق من منافسات بطولة الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون للاعبى الزمالك: التقصير مرفوض.. وعليكم تعويض النقاط المفقودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.