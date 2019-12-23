كارتيرون يستقر على الدفع بـ"زيزو" على حساب "أوناجم" أمام الإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عودة أحمد زيزو جناح الفريق بشكل أساسى أمام الإنتاج الحربى، فى اللقاء المقرر إقامته غدا الثلاثاء، بالأسبوع العاشر من بطولة الدورى الممتاز بدلا من محمد أوناجم.

كارتيرون كان ينوى الدفع بـ"زيزو" فى لقاء سموحة الأخير بالدورى، الذى انتهى بالتعادل السلبى فى الجولة التاسعة من منافسات البطولة، ولكن بعدما خضع اللاعب لاختبار طبى تأكد عدم جاهزيته لخوض اللقاء كاملا.

ويسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات فى مواجهة الإنتاج بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة بالخسارة من طلائع الجيش فى الدورى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل بدون أهداف مع سموحة فى الجولة الأخيرة من نفس البطولة.