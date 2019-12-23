شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سداسية و18 هزيمة تطارد طلعت يوسف قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة قوية يخوضها طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندري عندما يلتقى الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء، فى الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية، حيث يتصدر المارد الأحمر جدول المسابقة برصيد 21 نقطة ويأتى الاتحاد السكندرى وصيفاً بـ20 نقطة.

طلعت يوسف المدير الفنى المخضرم واجه الأهلى فى 23 مناسبة خلال تواجده على رأس الإدارة الفنية لـ 8 أندية، هى بلدية المحلة وطلائع الجيش واتحاد الشرطة وتليفونات بنى سويف وبتروجت وسموحة ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى.

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لم يتذوق طلعت يوسف طعم الفوز سوى فى لقاء واحد، كان بين اتحاد الشرطة والأهلى، وفاز فريق طلعت يوسف على المارد الأحمر بهدف نظيف فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2008-2009، كما حقق مدرب الاتحاد 4 تعادلات أمام القلعة الحمراء.

وكانت الهزيمة صاحبة التاريخ الأكبر فى سجل المواجهات بين طلعت يوسف والأهلي، حين خسر مدرب الاتحاد أمام المارد الأحمر فى 18 مباراة، وكانت أكبر خسارة تلقاها طلعت يوسف من الأهلي بسداسية نظيفة عندما كان مدربا للاتحاد السكندرى بالجولة الثامنة لبطولة الدورى موسم 2005-2006.