شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لتجهيز "ربيعة" لمواجهة بلاتنيوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الزمن لتجهيز رامي ربيعة مدافع الفريق، استعداداً لمواجهة بلاتنيوم ستارز، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني رامي ربيعة من إصابة في العضلة الخلفية، إلا أن الجهاز الطبي قلل من خطورة الإصابة مؤكداً أنها عبارة عن شد في العضلة وأنها لم تصل لدرجة التمزق.

ويفضل الجهاز الفنى عدم المجازفة برامى ربيعة بعد إصابته أمام الإسماعيلي ولعب سعد سمير بدلا منه، كما تم استبعاد اللاعب من مواجهة الاتحاد السكندرى التى تقام اليوم الاثنين فى الدورى الممتاز.