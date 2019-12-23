شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر يدعم هجوم المقاولون أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، الدفع بطاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق أساسياً فى مباراة ذئاب الجبل أمام الإسماعيلى بالجولة العاشرة بالدورى، فيما يرى رأى آخر تأجيل الدفع باللاعب والاحتفاظ به على دكة البدلاء كورقة رابحة، والدفع به وفقاً لظروف اللقاء، حيث يرفض النحاس المجازفة باللاعب من البداية.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، قد ضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل إلى قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الدراويش بعد غياب استمر لـ 79 يوماً منذ خروجه مصاباً بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة المقاولون مع الإنتاج الحربى التى انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف نظيف.

ويستضيف استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر مباراة المقاولون العرب أصحاب الأرض، مع النادى الاسماعيلي فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تنطلق فى تمام الخامسة مساءً.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف.