شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضم ثنائي الشباب لتدريبات الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على إشراك ثنائي فريق الشباب حسين فيصل وأحمد عيد في تدريبات الفريق الأول، اليوم الإثنين، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، على استاد السلام، في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرغب كارتيرون في منح الثنائي عيد وفيصل أكبرفرصة للاستفادة الفنية من التدريب مع زملائهم وإعدادهما للتواجد مع الفريق الأول، ويلعب عيد في مركزالظهيرالأيمن، فيما يلعب فيصل كمهاجم أوجناح هجومي.

وتواجد عيد في قائمة مباريات الفريق الأول بالزمالك تحت قيادة الفرنسي كارتيرون من قبل ولكن قام باستبعاده من القائمة النهائية حيث لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول.