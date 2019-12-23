7 أرقام لـ"المقاولون والإسماعيلى" فى الدورى قبل مواجهة الجبل الأخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الإسماعيلية المواجهة المرتقبة بين فريقى المقاولون العرب و الإسماعيلى ، والمقرر لها الخامسة عصر اليوم الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى افتتاحية الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام.
ويسعى فريق ذئاب الجبل لمواصلة الفوز من أجل التقدم فى جدول ترتيب الدورى والاستمرار فى المربع الذهبى، خاصة أن لديه معنويات مرتفعة من الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية.
فيما يسعى الدراويش لتصحيح الأوضاع بعدما خسر من الأهلى بهدف دون رد فى نفس الجولة.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لكلا الفريقين فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:
المقاولون الإسماعيلى
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