سوبر كورة.. المغرب يفتح أبوابه لاستقبال وليد أزارو للرحيل عن الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط اسم أكثر من لاعب بالرحيل عن النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادم لأسباب مختلفة، سواء لعدم حصول بعضهم على فرصة المشاركة أو عدم وجود رغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فى بقاء البعض الآخر.
ويعد من أكثر اللاعبين تذمراً فى الوقت الحالى هو المغربى وليد أزارو الذي يمر بحالة نفسية سيئة بسبب تجميده طوال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ تولى فايلر المسئولية الفنية للفريق خلفاً للمدرب المُقال مارتن لاسارتي.
ودخل نادي مغربي في مفاوضات شفهية مع وليد أزارو للعودة لبلده.
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