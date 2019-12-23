اخبار الرياضه

فراعنة الاسكواش يصلون مطار القاهرة مع درع بطولة العالم.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الاسكواش يصلون مطار القاهرة مع درع بطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت البعثة المصرية للاسكواش إلى القاهرة، اليوم الاثنين، بعد التتويج ببطولة العالم للفرق التى أقيمت فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجح الفراعنة فى الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالى والخامسة فى تاريخ مصر، بعد التغلب على المنتخب الإنجليزى بنتيجة 2/0 فى المباراة النهائية.

وكان فى استقبال البعثة سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش، ومحمد كوردى ومحمد عبد الأول مندوبى وزير .

أمير وجيه مدرب المنتخب الوطنى دفع بالثنائي، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، وكريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف الثالث، خلال شوطى المباراة ونجح كريم عبد الجواد فى التغلب على منافسه ديكلين جيمس بنتيجة 3/2 فى 107 دقيقة، كما تمكن على فرج من التغلب على منافسه أدريان والر بنتيجة 3/1 فى 57 دقيقة، ليحسم التتويج للفراعنة دون الحاجة لخوض الشوط الثالث بين طارق مؤمن قائد المنتخب والمصنف الرابع عالميا والذى كان سيجمعه بمنافسه جيمس ويلستروب.

منتخب الفراعنة فى هذه النسخة ضم كل من على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، وترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش بعثة الفراعنة كما رافق البعثة الدكتور محمد وفائى أخصائى العلاج الطبيعى واحمد محسن عضو مجلس الادارة.

امير وجيه
امير وجيه

 

Advertisements
طارق مؤمن
طارق مؤمن

 

علي فرج
علي فرج

 

محمد ابو الغار
محمد ابو الغار

 

منتخب الاسكواش
منتخب الاسكواش

 

منتخب مصر
منتخب مصر

 

وصول منتخب الاسكواش
وصول منتخب الاسكواش

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فراعنة الاسكواش يصلون مطار القاهرة مع درع بطولة العالم.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا