شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الاسكواش يصلون مطار القاهرة مع درع بطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت البعثة المصرية للاسكواش إلى القاهرة، اليوم الاثنين، بعد التتويج ببطولة العالم للفرق التى أقيمت فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجح الفراعنة فى الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالى والخامسة فى تاريخ مصر، بعد التغلب على المنتخب الإنجليزى بنتيجة 2/0 فى المباراة النهائية.

وكان فى استقبال البعثة سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش، ومحمد كوردى ومحمد عبد الأول مندوبى وزير الرياضة.

أمير وجيه مدرب المنتخب الوطنى دفع بالثنائي، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، وكريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف الثالث، خلال شوطى المباراة ونجح كريم عبد الجواد فى التغلب على منافسه ديكلين جيمس بنتيجة 3/2 فى 107 دقيقة، كما تمكن على فرج من التغلب على منافسه أدريان والر بنتيجة 3/1 فى 57 دقيقة، ليحسم التتويج للفراعنة دون الحاجة لخوض الشوط الثالث بين طارق مؤمن قائد المنتخب والمصنف الرابع عالميا والذى كان سيجمعه بمنافسه جيمس ويلستروب.

منتخب الفراعنة فى هذه النسخة ضم كل من على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، وترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش بعثة الفراعنة كما رافق البعثة الدكتور محمد وفائى أخصائى العلاج الطبيعى واحمد محسن عضو مجلس الادارة.



امير وجيه

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طارق مؤمن



علي فرج



محمد ابو الغار



منتخب الاسكواش



منتخب مصر