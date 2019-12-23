شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتنيوم يمنع الأهلي من الراحة بعد مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء دون راحة، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم حصول الفريق على راحة، واستمرار تدريبات الفريق، بعد انتهاء مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.

وينصب تركيز الأهلي اليوم على مواجهة الاتحاد في بطولة الدوري العام، فيما يبدأ اعتبارا من غدٍ تحضيراته لمواجهة بلاتينيوم المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجاري.