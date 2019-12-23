شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يستعيد قلبى دفاع فى مواجهة بلاتنيوم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى قلبى دفاع فى مواجهة بلاتنيوم ستارز، المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب السلام، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من لاعب للإصابة، أبرزهم رمضان صبحى وحمدى فتحى وكريم نيدفيد، قبل أن يستعيد خدمات سعد سمير ومحمود متولى وعلى معلول وعمرو السولية الذين دخلوا قائمة الفريق أمام الاتحاد.

ويستعيد الأهلى فى مباراة بلاتنيوم السبت المقبل مدافعين مرة أخرى لمعرفتهما من هنا

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