شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. زينة العلمى نجمة الطائرة: كان نفسى أكون محامية وحلمى نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى زينة العلمى نجمة الكرة الطائرة، وكان معها الحوار التالى:

القراءة.. بحبها جدا فى وقت الفراغ.

الباستا.



زينة مع صديقاتها

أحمد حلمى.. بحب كل أعماله.

عمرو دياب.

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محامية.

لا.. مبستخدمش العنف خالص.

أنجلينا جولى.



زينة العلمى 2

الكاجوال.. مريح بالنسبة لى أكتر.