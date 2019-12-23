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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. زينة العلمى نجمة الطائرة: كان نفسى أكون محامية وحلمى نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى زينة العلمى نجمة الكرة الطائرة، وكان معها الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.. بحبها جدا فى وقت الفراغ.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الباستا.
زينة مع صديقاتها
أحمد حلمى.. بحب كل أعماله.من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
محامية.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا.. مبستخدمش العنف خالص.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
أنجلينا جولى.
زينة العلمى 2
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.. مريح بالنسبة لى أكتر.
زينة العلمى 1
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