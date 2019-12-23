شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يخرج من حسابات كارتيرون أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد خروج عبد الله جمعة الظهيرالأيسر للزمالك، من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق في مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وواصل عبدالله جمعة الظهيرالأيسر للزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم، وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم وخاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وبذلك لن يتمكن عبد الله جمعة من اللحاق بمواجهة الغد.
ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة نظيره الإنتاج الحربى، التى ستقام بينهما على استاد السلام، والتى يسعى فيها الأبيض إلى استعادة الانتصارات بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى آخر جولتين للفريق من منافسات بطولة الدورى.
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