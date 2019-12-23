شكرا لقرائتكم خبر عن أول مُشاركة.. الزمالك يستعيد "جنش" بعد 178 يوماً من إصابته بالصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك التدريبات الجماعية اليوم مع باقى حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، على هامش الاستعدادات البيضاء لمواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، باستاد السلام، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وتعد هذه المشاركة هى الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبى خاص فى الأيام الماضية، ليصبح الحارس جاهزا للعودة إلى الفريق الأبيض بعد غياب دام لمدة 178 يوما منذ إصابته مع المنتخب الوطنى.
وتعرض جنش لإصابة فى القدم خلال تدريبات المنتخب فى بطولة أمم افريقيا التى أقيمت فى مصر وبعد إجراء أشعة له تأكد إصابته بقطع فى وتر أكيلس ليقوم بإجراء عملية جراحية فى ألمانيا ثم أنهى برنامجا تأهيليا فى إسبانيا قبل أن يعود اليوم للمشاركة فى تدريبات فريقه.
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