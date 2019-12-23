شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على الاتحاد السكندري بثنائية + 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز باستاد القاهرة .

ويدخل الأهلى اللقاء وهو فى المركز الأول بجدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 7 مباريات، برصيد 21 نقطة، فاز فى كل المواجهات التى خاضها، وفيما يخص الاتحاد السكندرى فيقع فى المركز الثانى، بعد أن خاض 9 مباريات، جمع خلالها 2 نقطة، فاز فى 6 و تعادل فى 2 وخسر واحدة .

آخر مواجهة جمعت الفريقين فى 2 أبريل من العام الجارى، بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين .

سجل هدفى الأهلى على معلول فى الدقيقة 92، وصالح جمعة بالدقيقة الثامنة والتسعين .