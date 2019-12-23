شكرا لقرائتكم خبر عن "الونش" يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد غياب 23 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى بعد تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وشارك مدافع الزمالك فى تدريبات الكرة مع الفريق اليوم بشكل طبيعى خلال المران لتجهيزه للفترة المقبلة.

وتأتى مشاركة الونش فى تدريبات الزمالك الجماعية عقب 23 يوماً من الغياب عن المران عقب الإصابة التى تعرض لها أمام مازيمبى الكونغولى فى مستهل دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الونش قد غادر مباراة الزمالك ومازيمبى التى أقيمت فى نهاية الشهر الماضى مصابا فى الخلفية وشارك بدلا منه محمد عبد الغنى فى اللقاء الذى تعرض فيه الفريق الأبيض للخسارة بثلاثية نظيفة.