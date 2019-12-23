شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مستجدات علاج رمضان صبحى بعد تأكد غيابه 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، لجلسات علاج طبيعى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع، حسب تأكيدات خالد محمود طبيب الفريق.

وينفذ رمضان صبحى المرحلة الأولى فى البرنامج العلاجى والتأهيلى من خلال أداء جلسات علاج طبيعى، على أن يحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق المرحلة الثانية التى تشمل تدريبات تأهيلية بعد التأكد من تحسن حالته وحدوث التئام للإصابة.

وواصل رمضان صبحى تنفيذ برنامجه العلاجى على هامش مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام، ويختتم الأهلى مبارياته الرسمية خلال شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى المقرر لها 28 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.