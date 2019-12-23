محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
عاد محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الإثنين.
وانضم جنش للمران مع حراس الزمالك محمد عواد، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي، تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.
وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
كما شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة مازيمبي.
وشارك الونش في تدريبات الكرة مع الفريق اليوم بشكل طبيعي خلال المران لتجهيزه للفترة المقبلة.
وأشرك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ثنائي فريق الشباب حسين فيصل وأحمد عيد في تدريبات الفريق الأول لمنحهم فرصة الاستفادة الفنية للتدرب مع زملائهم وإعدادهما للمستقبل.
ويلعب عيد في مركز الظهير الأيمن فيما يلعب فيصل كمهاجم أو جناح هجومي.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة جنش لمران الزمالك.. وكارتيرون يضم ثنائي الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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