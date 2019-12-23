مستقبل حجازي بعد "أزمة المران".. تمسك بروميتش وعرض سعودي والأهلي يترقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشفت شبكة سكاي في تقرير لها السبت الماضي أن نادي اتحاد جدة السعودي يرغب في تدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهو ما دعمه صحيفة "الرياضية السعودية" والتي أكدت أن إدارة "العميد" ترغب في شراء عقد حجازي.

وأصبح موقف المحترف المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون مجهولاً في ظل التقارير التي ربطته بالرحيل والانتقال لدوري آخر.

ملف موقف حجازي مع ويست بروميتش تطورت في الساعات القليلة الماضية فكانت البداية من مدرب الفريق الكرواتي سلافين بيليتش والذي أكد أن مران الفريق شهد واقعة من حجازي قبل مواجهة برينتفورد بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي ليتم استبعاد اللاعب من قائمة المباراة.

الكرواتي لم ينف وجود عرضًا من جانب الاتحاد والذي يقدر بـ3.4 مليون جنيه إسترليني بحسب شبكة سكاي مؤكدًا أن استبعاد اللاعب ليس له علاقة بالأمر.

- مبلغ ضعيف

يلا كورة تواصل مع مدير الاتصالات في النادي الإنجليزي مارتن سوان والذي أكد أن المبلغ المتداول بشأن عرض اتحاد جدة أقل من القيمة الحقيقة للمدافع المصري.

وأضاف :"سواء جاء عرض رسمي أو لم يأت فهذا لن يصنع الفارق لأن القيمة المالية المتداولة ليست قريبة من قيمته الحقيقية".

رفض النادي الإنجليزي لبيع اللاعب ليس بإصرار من إدارة ويست بروميتش فقط بل بتمسك من جانب المدرب الكرواتي بخدمات مدافعه والذي يرفض فكرة رحيل حجازي بحسب ما كشفت عنه صحيفة "الرياضية".

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- الوضع يتغير

في سوق الانتقالات الماضية حاول ناد سعودي آخر وتحديدًا أهلي جدة التعاقد مع حجازي بحسب ما كشفت عنه صحيفة "عكاظ".

انتقال حجازي خلال هذا التوقيت لم يحدث في ظل تمسك النادي الإنجليزي باللاعب إلا في حالة تقديم عرض مالي يقدر بستة ملايين يورو وهو ما أدى إلى تراجع النادي السعودي عن الصفقة.

أشهر قليلة مرت والوضع تغير في ملف رحيل حجازي خاصة أن اللاعب سبق وأن رفض الرحيل لأحد الدوريات العربية إلا أنه الآن تغير موقفه من أجل الحصول على فرصة في ظل مشاركته الضعيفة هذا الموسم حيث لم يشارك المدافع المصري سوى ثلاث مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

- هل يتدخل الأهلي؟

حجازي سبق وأن خاض تجربة مع الأهلي خلال فترة 2015 وحتى 2017 ليعود بعدها إلى خوض تجربة في القارة العجوز من خلال الانتقال لويست بروميتش على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي وهذا ما تحقق من النادي الإنجليزي الذي حصل على خدمات اللاعب المصري نهائيًا في 2018.

حجازي ارتبط بالعودة للأهلي في أكثر من مرة إلا أن هذه المرة الوضع يختلف بعض الشيء خاصة أن إدارة القلعة الحمراء تبحث مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تدعيم الدفاع.

وسبق وأن أعلن مصدر من داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن إدارة الأهلي تريد تعزيز الجانب الدفاعي في سوق الانتقالات الصيفية على أن يتم تدعيم الجانب الهجومي في الصيف المقبل.

وبالطبع في حال رغبة حجازي في الرحيل عن فريقه سيكون من بين المرشحين خاصة أن إدارة الأهلي تحاول تعزيز صفوف الفريق نظرًا لكثرة الإصابات من ناحية واستعادة اللقب الأفريقي والذي لم يتحقق منذ عام 2013.