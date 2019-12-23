محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حرص محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك على توجيه رسالة لحراس فريقه بعد الأزمة الأخيرة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
قام محمد أبوجبل، حارس الزمالك، بتوجيه رسالة خاصة لزملائه حراس مرمى الفريق، بعد الأزمة التي أثيرت في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ونشر أبوجبل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" قائلا ""التواجد في نادي الزمالك أكبر أندية أفريقيا في حد ذاته شرف لأي لاعب ووسام أتشرف به طوال العمر".
واستمر " تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الكثير من الشائعات المغرضة والتي تريد النيل من نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك شرف لي ولأي لاعب".
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة انتشار صورة من حسابات باسم أبوجبل وعواد بها تلميحات وسخرية من بعضهما البعض.
واختتم "التنافس بين حراس الزمالك يقوم على قيم ومبادئ النادي القائمة على الحب والاحتراف الحقيقي، المبادئ الحقيقية وليست المزيفة".
الزمالك تعاقد مع محمد أبوجبل مطلع الموسم الحالي من نادي سموحة، وضم محمد عواد من صفوف النادي الإسماعيلي.
الجدير بالذكر، أن محمد عواد حارس الزمالك، سبق ونشر توضيحا من خلال حسابه على "تويتر" وأكد على حسن علاقته بأبوجبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوجبل يُشيد بحراس الزمالك.. ويؤكد: المنافسة قائمة على مبادئ "حقيقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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