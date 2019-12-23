أهلي 99 ينفرد بصدارة دوري الجمهورية قبل مواجهة الزمالك

واصل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، انفراده بصدارة دوري الجمهورية، وأصبح يحلق بعيدا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، قبل لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 19 من المسابقة.

وكان الأهلي قد فاز أمس خارج ملعبه على حساب سموحة بهدفين لهدف،

ضمن منافسات الجولة ١٨ من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ويوسع فارق النقاط بينه وبين الإسماعيلي أقرب منافسيه 8 نقاط عقب هزيمة الأخير أمام طلائع الجيش١ - ٢، ليتوقف رصيده عند ٣٦ نقطة في المركز الثاني.

وجاء إنبي في المركز الثالث برصيد ٣٤ نقطة بعد فوزه على أسوان ٤ - ١، واحتل طلائع الجيش المركز الرابع بنفس الرصيد، ولكن بفارق الأهداف، فيما حلَّ الزمالك بالمركز الخامس برصيد ٣٢ نقطة، بعد تعادله سلبياً مع إف سي مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، الأحد المقبل بمدينة نصر، في لقاء قمة الشباب، الذي يجمع بينهما ضمن الجولة ١٩ من البطولة.