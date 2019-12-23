تقسيمة فنية للاعبي الزمالك تحت إشراف كارتيرون

قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل تقسيمة فنية قوية للاعبين خلال تدريبات، اليوم،استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي غدًا.
تم تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات الفنيةوالجمل الخططية الخاصة تحت إشراف المدير الفني.
يستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدًا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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