مدرب سيدات سلة الأهلي.. اقتربنا من حسم الدوري وجاهزين لمواجهة الجزيرة

أعرب محمود يونس، المدير الفني لفريق مرتبط سيدات كرة السلة تحت 18 سنة بالأهلي عن سعادته بالنتائج التي حققها الفريق في دوري المرتبط حتى الوصول للنهائي أمام فريق الجزيرة.

وأكد المدرب أن الأهلي اقترب من حسم اللقب الأصعب في مشوار الموسم، خاصة بعد تخطيه أكبر الفرق المنافسة وفي مقدمتها نادي سبورتنج وسموحة.

وقال يونس إن الفريق جاهز لمباراة الذهاب أمام الجزيرة، اليوم رغم صعوبتها؛ بسبب قوة المنافس الذي يصل للأدوار النهائية في دوري المرابط بشكل مستمر .

وأضاف، أن ناشئات الاهلي خاض فترة تأهيل بدنية وتكتيكية، لمدة أسبوع استعدادا للجزيرة وحسم اللقب لإسعاد الجماهير.

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ويخوض فريق كرة السلة للناشئات تحت 18 سنة بالنادي

الأهلي، مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق الجزيرة في ذهاب نهائي دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وتمثل نتيجتها أهمية كبيرة للأهلي قبل لقاء العودة إلى جانب تأثيرها مع الفريق الأول.

ويغيب عن المباراة اللاعبة ملك هشام بعد تعرضها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتأهل فريق الأهلي، على حساب فريق سموحة، ضمن منافسات دور قبل النهائي من بطولة دوري المرتبط.