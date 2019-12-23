حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إشراك ثنائي فريق الشباب حسين فيصل وأحمد عيد في تدريبات الفريق الأول . وجاء ذلك حرصًا من مدرب الفريق الأبيض على منحهم فرصة الاستفادة الفنية للتدرب مع زملائهم وإعدادهما للمستقبل. يلعب أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن فيما يلعب فيصل حسين في مركز المهاجم أو الجناح الهجومي. فيما يلعب فيصل حسين في مركز المهاجم أو الجناح الهجومي. يستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا الأربعاء على ملعب استاد السلام ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين فيصل وأحمد عيد يشاركان في تدريبات الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.