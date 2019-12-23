مران الأهلي.. ربيعة ينتظم بالتدريبات وياسر إبراهيم يواصل برنامجه التأهيلي

ينتظم رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي عقب مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم في بطولة الدوري العام، وذلك بعد الاطمئنان على حالته.
وكان ربيعة قد اكتفى أمس بالمشاركة في المران البدني مع الفريق، ثم استكمل تدريباته بأداء جلسة في الجيم، بعدما فضل الجهاز الفني منحه وقتا أكبر للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي اشتكى منها خلال مباراة الإسماعيلي فيالجولة التاسعة في بطولة الدوري.
ويشارك ربيعة في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي التي تقام يوم 28 ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كما أنهى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي خضع له بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة
يخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي قبل انطلاق أول مران للفريق بعد مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك قبل انتظامه في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وأكد الجهاز الطبي جاهزية ياسر إبراهيم، للمشاركة الجماعية بعد تنفيذه للبرنامج العلاجي والتأهيلي وعدم صدور أي شكوى من اللاعب في الفترة الأخيرة.
ووفقا للجدول الذي حدده رينيه فايلر المدير الفني، يخوض الفريق مرانه غدا بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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