عبدالله جمعة والونش يواصلان التأهيل بمران الزمالك

واصل عبدالله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم.
خاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.
شارك محمود حمدي "الونش"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم في التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلةالخلفية خلال مباراة مازيمبي.
شارك الونش في تدريبات الكرة مع الفريق اليوم بشكل طبيعي خلال المران لتجهيزه للفترة المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدًا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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