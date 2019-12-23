رمضان صبحي يخضع لجلسات علاج طبيعي

يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسات علاج طبيعي؛ للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع.
ويقوم اللاعب بتنفيذ المرحلة الأولى في البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال أداء جلسات علاجطبيعي على أن يحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، المرحلة الثانية التي تشتمل على التدريبات التأهيلية بعد التأكد من تحسن حالته وحدوث التئام للإصابة.
وواصل صبحي، تنفيذ برنامجه العلاجي علىهامش مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
ويختتم الأهلي مبارياته الرسمية خلال شهر ديسمبر بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي المقرر لها 28 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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