خاض محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التدريبات الجماعية، اليوم، مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس. قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس. تعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية، وذلك بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس أثناء مشاركته مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا. وذلك بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس أثناء مشاركته مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا. يستعد الفريق لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنش يشارك بالتدريبات الجماعية بمران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.