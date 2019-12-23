اليوم.. مباريات نارية بدوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة التاسعة في دورى القسم الثانى بـ مجموعة القاهرة والقناة.

وتقام المباريات فى الثانية والنصف عصرًا حيث يستضيف الترسانة نظيره القناة على ملعب حسن الشاذلي.

يدخل الترسانة اللقاء فى المركز قبل الأخير للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل القناة وصافة المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا .

بينما يلتقي سيراميكا كيلوباترا بنظيره النجوم ب 6 أكتوبر ويدخل المباراة بحثًا عن تعزيز صدارته بعدما افتقد نقطتي الجولة الماضية أمام منتخب السويس.

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كما يستدرج منتخب السويس بقيادة تامر مصطفى صاحب الـ12 نقطة نظيره بتروجت بقيادة علاء عبد العال فى مواجهة صعبة للفريقين لخطف الثلاث نقاط للعودة من جديد للمنافسة على

صدارة الترتيب.

يستضيف فريق المريخ البورسعيدى نظيره الداخلية فأصحاب الأرض يمتلكون 6 نقاط ويبحثون عن الثلاث نقاط ، بينما يحاول هشام زكريا المدير الفنى للداخلية إلى خطف الثلاث نقاط بعد أن تجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط .

تختتم مباريات الجولة بلقاء كوكاكولا مع الزرقا و يدخل الزرقا اللقاء فى المركز الاخير برصيد نقطتين تحت قيادة فنية جديدة لعبد اللطيف الدومانى الذى تولى القيادة الفنية للفريق الأسبوع الماضى.