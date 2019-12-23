صبري المنياوي: الإسماعيلي درس المقاولون العرب جيدًا

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الإسماعيلي أن لقاء المقاولون العرب صعب للغاية فى ظل حالة النشوة التى يمر بها المنافس وتواجده فى مربع الذهبي .

ويستضيف المقاولون نظيره الإسماعيلى مساء اليوم الأثنين على ملعب الجبل الأخضر فى عاشر جولات الدورى المصري الممتاز.

وواصل :"سنلعب بروح قتالية مع احترام المنافس من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية بعد التعثر أمام الأهلى بالجولة الماضية".

واستكمل المنياوى :"درسنا فريق المقاولون العرب جيدا للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لديه والعمل على استغلالها فى حصد نقاط المباراة الثلاث".

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وأشار :"نعانى من أزمة ضيق الوقت والتى تؤثر علينا بالسلب ،ونتمنى من لجنة المسابقات اعادة النظر فى هذا الأمر لإتاحة الفرصة للاندية من أجل التقاط الأنفاس سعيا للحفاظ على قوة المسابقة".

وبسؤاله عن استبعاد أكثر من لاعب ضمن القوام الأساسى أجاب مدير الكرة للدراويش :"نبحث دائما عن الأجهز لذلك من الوارد أن يتم خروج أى لاعب من القائمة حال عدم وصوله للجاهزية الكاملة".

ويدخل المقاولون المباراة بحثًا عن الصدارة حيث إنه يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة جمعهما من 9 مباريات حقق الفوز في 6 وتلقي الهزيمة في إثنين والتعادل في مباراة.

بينما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 13 نقطة جمعهما من 9 مباريات حقق الفوز أربعة وتلقى الهزيمة في مثلهما والتعادل في مباراة.