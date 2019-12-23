اونلاين | يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الاهلي

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بث مباشر مباراة الاهلي اليوم الاثنين بدون توقف ومن المنزل، لمشاهدة مباراة الاهلي اليوم الاثنين يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم (الاثنين) على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر اليوم الاثنين مباراة الاهلي والاتحاد مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 مباراة اليوم يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة"، خصوصاً أن الاهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة ، وإن كان للأول مباراتين مؤجلتين، ومن هنا فالفريقين يتطلعان لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على عرش الدوري.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر 23-12-2019 .. يخوض الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الاتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على دراسة زعيم الثغر جيداً قبل لقاء الليلة، حيث عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة باللقاء وكذلك دور كل لاعب في المباراة.

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وأكد فايلر للاعبيه على انزعاجه الشديد من فكرة تأخر التهديف في مباراتي حرس الحدود والاسماعيلي الأخيرتين، طالبا منهم ضرورة استغلال أنصاف الحلول والفرص واللجوء إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء خاصة مع التكتلات الدفاعية التي يلعب بها المنافسين أمام الأهلي.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019.. يستعيد الاهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف.

كما يعود رامي ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للإصابة لكنه تماثل للشفاء سريعاً ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الاهلي بعد شفاؤه مؤخراً من الإصابة التي حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للصابة في العضلة الخلفية.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. يعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم أجاي وقفشة وحسين الشحات وعلى معلول ووليد سليمان.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري ومن المتوقع أن يخوض الاهلي المباراة بتشكيل مكون : محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه على معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وسعد سميرفي خط الدفاع ،وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" في خط الوسط، أمامهما حسين الشحات وجونيور أجايي وأحمد الشيخ وفي الهجوم المغربي وليد أزارو.