اونلاين | يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد اليوم بث مباشر بدون توقف اليوم يسعى النادى الأهلى لمواصلة الفوز من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة الدورى ، ويرصد تاريخ مواجهات الفريقين اللذين يلتقيا فى السابعة و النصف مساء اليوم الأثنين فريقا الأهلى و الإتحاد السكندرى فى إطار الجولة العاشرة بالدورى الممتاز على ملعبي إستاد القاهرة الدولى .

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد وبالنظر إلى الأرقام والإحصائيات نجد أن حسام حسن المدير الفني الحالي لنادي سموحة، هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفًا.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد وتأتى أول مواجهة جمعت الفريقين بالدوري موسم 1948-1949 بالإسكندرية ونجح الاتحاد السكندري من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ثنائية الفريق السكندرى سعد راشد، بينما أحرز أحمد مكاوي هدف الأحمر الوحيد.

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بينما جاءت آخر مواجه فاز فيها الأهلى على الإتحاد بنتيجة 2 / 0 على ملعب إستاد برج العرب فى إطار الإسبوع الـ 27 بالدورى الممتاز، وحقق الأهلي أكبر فوز في تاريخه على حساب زعيم الثغر في موسم 2005-2006، بستة أهداف دون رد.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد التقيا كلا الفريقين فى 116 مباراة ، نجح الأهلى فى الفوز بـ 76 لقاء و خسر فى 16 لقاء بينما حسم التعادل 24 مواجهة ، و سجل لاعبو النادي الأهلي 195 هدفًا، في مرمى الاتحاد السكندري ، بينما سجل لاعبو الاتحاد السكندري 73 هدفًا، في مرمى النادي الأهلي.