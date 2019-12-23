اونلاين | يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد الان بدون توقف ولكافة سرعات الانترنت يواجه النادي الأهلي فريق الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم الاثنين بدون توقف الان وكانت آخر مباراة بين الفريقان بالأسبوع الـ 27 من الدوري المصري، حيث استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

متابعة مباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد أحرز أهداف الأهلي وقتها كل من الظهير الأيسر التونسي على معلول، وصالح جمعة بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل حالياً صدارة الدوري المصري برصيد 21 نقطة، ليليه فريق الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، أي أن الفرق بينهما نقطة واحدة مما سيزيد من صعوبة وقوة المباراة.