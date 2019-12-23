اونلاين | «يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE كورة جول ماتش الاهلي جودة متعددة ON SPORT

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بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد اليوم الاثنين 23-12-2019 بدون توقف يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم (الاثنين) على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، 'كورة لايف' مشاهدة مباراة الأهلى والاتحاد بث مباشر فى الدورى المصرى بدون تقطيع Koralive

بث حي مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 مباراة اليوم يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة"، خصوصاً أن الاهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة ، وإن كان للأول مباراتين مؤجلتين، ومن هنا فالفريقين يتطلعان لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على عرش الدوري.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد اليوم عبر الانترنت يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

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بث مباشر مباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثني يخوض الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الاتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري.

البث المباشر لمباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على دراسة زعيم الثغر جيداً قبل لقاء الليلة، حيث عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة باللقاء وكذلك دور كل لاعب في المباراة.

وأكد فايلر للاعبيه على انزعاجه الشديد من فكرة تأخر التهديف في مباراتي حرس الحدود والاسماعيلي الأخيرتين، طالبا منهم ضرورة استغلال أنصاف الحلول والفرص واللجوء إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء خاصة مع التكتلات الدفاعية التي يلعب بها المنافسين أمام الأهلي.