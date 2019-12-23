اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA

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ويدخل فريق الإتحاد السكندرى بقيادة مدربه طلعت يوسف راغباً في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناتى أون سبورت وتايم سبورت مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى الجولة العاشرة للدوري.

يستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة في مشواره المحلي عندما يواجه الاتحاد السكندري، غدًا الإثنين، في مباراة تأتي ضمن الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة بـ21 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في أول سبع جولات كان آخرها الانتصار على الإسماعيلي بهدف دون رد.

في المقابل، يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثاني حاليًا برصيد 20 نقطة حيث نجح "زعيم الثغر" في الفوز بآخر مباراة على حساب نادي مصر بهدفين مقابل هدف.

وقبل مباراة الإثنين يستعرض "يلا كورة" ملامح من مباراة الأهلي والاتحاد:

- سلسة انتصارات أمام هزيمة

يمتلك الأهلي سلسلة رائعة من حيث الانتصارت حيث لم يعرف الفريق الأحمر أي نتيجة سوى الفوز في مسابقة الدوري حتى الآن من خلال الانتصار في أول سبع مباريات.

في المقابل، حقق فريق الاتحاد السكندري بداية مثالية هذا الموسم مكنه من منافسة الأهلي على قمة الترتيب بعدما نجح فريق "زعيم الثغر" في الفوز بست مباريات مقابل تعادلين وخسارة واحدة كانت على يد الزمالك في الأسبوع الأول من المسابقة.

- فوز وحيد

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من أصل 23 مباراة أمام الأهلي لم يحقق طلعت يوسف سوى انتصار وحيد أمام الفريق الأحمر كان وقتها مديرًا فنيًا لفريق اتحاد الشرطة حيث فاز وقتها بهدف دون رد جاء عن طريق أحمد دويدار من ضربة جزاء في مباراة أقيمت 26 نوفمبر 2008.

في المجمل لعب طلعت يوسف الأهلي في 23 مباراة حقق الفوز في مناسبة مقابل أربع تعادلات بواقع تعادلين مع الشرطة وتعادل مع طلائع الجيش وبتروجيت.

وتلقى طلعت يوسف الخسارة من الأهلي في 16 مناسبة كان آخرها من مصر المقاصة عندما خسر بهدفين مقابل هدف وحيد.

- ضربة خامسة

واجه خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري منافسه الأهلي في سبع مباريات سابقة استطاع من خلالها أن يزور شباك الفريق الأحمر في أربع مرات.

صاحب الـ31 عامًا سجل مع سموحة والإنتاج الحربي وهدفين مع الاتحاد السكندري كان آخرهم الموسم الماضي في مباراة انتهت للأخضر بنتيجة (4-3) بالدور الأول.

- أجايي الهداف

يعتبر النيجيري جونيور أجايي هداف الأهلي الحالي خلال مباريات فريقه أمام الاتحاد السكندري بعدما سبق وأن سجل ثلاثة أهداف.

آخر أهداف النيجيري في شباك الاتحاد كانت في الموسم قبل الماضي بعدما سجل هدفين أمام "زعيم الثغر" بواقع هدف في الدور الأول وآخر في الدور الثاني.

وفي المجمل يُعد الثنائي محمد أبو تريكة وعماد متعب نجما الأهلي السابق هدافا مباريات الاتحاد بواقع خمسة أهداف.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. مباراة اليوم يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة"، خصوصاً أن الاهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة ، وإن كان للأول مباراتين مؤجلتين، ومن هنا فالفريقين يتطلعان لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على عرش الدوري.

يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.