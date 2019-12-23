اونلاين | «يلاشووت alahly » مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرKORA alahly كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي N

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مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019
في المقابل، يدخل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف راغباً في تأكيد جدارته بالتواجد في القمة بالفوز على الاهلي حامل اللقب ، ورغم فارق الإمكانيات والتاريخ إلا أن طلعت يوسف تحدث مع لاعبيه حول قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي وإسقاطه خاصة وأن زعيم الثغر سبق وحقق الفوز وبنتيجة كبيرة على الأهلي.
مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 . . . . . . . حرص محمد مصيلحي رئيس النادي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق في حضور الجهاز الفني من أجل الشد من آزرهم وطالبه بتقديم أفضل ما لديهم من أجل التأكيد على قوة الفريق وأحقيته في دخول منطقة الكبار.
مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. يتصدر الفريق الأحمر ترتيب جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، بعد الفوز على الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدف دون رد، أحرزه اللاعب وليد سليمان،فيما يحتل الاتحاد السكندري وصافة ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة.
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