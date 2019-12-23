اونلاين | كول كورة alahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كول كورة alahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمتلك الأهلي سلسلة رائعة من حيث الانتصارت حيث لم يعرف الفريق الأحمر أي نتيجة سوى الفوز في مسابقة الدوري حتى الآن من خلال الانتصار في أول سبع مباريات.

في المقابل، حقق فريق الاتحاد السكندري بداية مثالية هذا الموسم مكنه من منافسة الأهلي على قمة الترتيب بعدما نجح فريق "زعيم الثغر" في الفوز بست مباريات مقابل تعادلين وخسارة واحدة كانت على يد الزمالك في الأسبوع الأول من المسابقة.

- فوز وحيد

من أصل 23 مباراة أمام الأهلي لم يحقق طلعت يوسف سوى انتصار وحيد أمام الفريق الأحمر كان وقتها مديرًا فنيًا لفريق اتحاد الشرطة حيث فاز وقتها بهدف دون رد جاء عن طريق أحمد دويدار من ضربة جزاء في مباراة أقيمت 26 نوفمبر 2008.

Advertisements

في المجمل لعب طلعت يوسف الأهلي في 23 مباراة حقق الفوز في مناسبة مقابل أربع تعادلات بواقع تعادلين مع الشرطة وتعادل مع طلائع الجيش وبتروجيت.

وتلقى طلعت يوسف الخسارة من الأهلي في 16 مناسبة كان آخرها من مصر المقاصة عندما خسر بهدفين مقابل هدف وحيد.

- ضربة خامسة

واجه خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري منافسه الأهلي في سبع مباريات سابقة استطاع من خلالها أن يزور شباك الفريق الأحمر في أربع مرات.

صاحب الـ31 عامًا سجل مع سموحة والإنتاج الحربي وهدفين مع الاتحاد السكندري كان آخرهم الموسم الماضي في مباراة انتهت للأخضر بنتيجة (4-3) بالدور الأول.